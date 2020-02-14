Мюнхен, Германия, , 18:13 — REGNUM Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, выступая на открытии конференции, констатировал, что Российская Федерация в политическом плане удаляется от Европейского союза. Очередная Мюнхенская конференция по безопасности открылась сегодня, 14 февраля.

По словам Ишингера если страны Запада признают, что Россия явно от них отдаляется, то их обязанность состоит в том, чтобы «держать двери открытыми».

«Даже если мы признаем, что Россия движется в сторону от Европы, (. .) наша обязанность состоит в том, чтобы держать двери открытыми», — сказал Ишингер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российскую делегацию на Мюнхенской конференции возглавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Стоит отметить, что в странах Евросоюза перестали отделять Европу от ЕС, хотя далеко не все страны европейского континента входят в это наднациональное объединение.