Душанбе, , 18:11 — REGNUM Масштабные кадровые перестановки в органах прокуратуры провёл сегодня, 14 февраля, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В частности, согласно подписанным сегодня постановлениям, своей должности лишились все заместители генерального прокурора страны: первый заместитель генпрокурора Хотам Назарзода, а также заместители Мухаммадиброхим Осимзода и Вали Вахобова.

Первым заместителем главного прокурора страны назначен Абдугаффор Хикматуллозода, заместителями — Абдурахим Рахимзода и Дилшод Талбакзода.

Перестановки коснулись и столичной прокуратуры: поста лишился прокурор города Душанбе Саидзода Хайрулло и прокуроры районов Сино и Сомони.

Кроме того, сняты с занимаемых постов заместители прокурора Хатлонской и Согдийской областей, городов Турсунзаде, Гиссар и Бустон, Айнинского и Джабборасуловского районов, а также районов Кубодиён, Муминобод и Яван.