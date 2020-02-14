Мюнхен, Германия, , 18:08 — REGNUM Россия «сделала военную силу инструментом политики», заявил 14 февраля на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Так охарактеризовал германский президент политику России, которая «отчуждается от ЕС».

Говоря о Крыме, он сказал, что РФ «силовыми методами передвинула границы на европейском континенте». И теперь ситуация на европейской территории ещё менее предсказуема, потеряно доверие. В связи с этим ЕС нужно менять политику в отношении России, считает германский президент.

Штайнмайер «Нужно разработать европейскую политику по отношению к России, которая не ограничивается одними только осуждающими заявлениями и санкциями».

Напомним, ЕС ввёл санкции против РФ после вхождение в состав России Крыма и Севастополя. Брюссель каждые полгода продлевает санкции, хотя ему это невыгодно экономически — из-за ответных мер Москвы.

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