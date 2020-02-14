Мюнхен, Германия, , 17:58 — REGNUM Европейскому союзу нужно налаживать отношения с Россией, заявил 14 февраля на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности германский президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Штайнмайер «Европа не должна мириться со всё большим отчуждением России».

По словам германского президента, нужны «другие отношения» — Европейскому союзу — с Россией и России — с Европейским союзом.

Напомним, 56-я конференция по безопасности в Мюнхене (Германия) открылась сегодня, 14 февраля, и продлится три дня. Россию на этом международном мероприятии представляет делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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