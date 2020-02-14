Подгорица, , 17:43 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович встретился 14 февраля в Мюнхене с директором по политическим вопросам МИД Великобритании Ричардом Муром. В частности, британский дипломат прокомментировал ситуацию с кризисом в стране из-за принятия закона о свободе вероисповедания.

По словам Мура, он считает, что Черногория сама найдёт выход из сложившейся ситуации.

Мур также отметил, что «восхищается тем, чего достигла Черногория под руководством Джукановича».

«Хотя мы покинули ЕС, мы удвоим нашу работу в регионе Западных Балкан», — сказал Мур. Он подчеркнул важность процесса евроинтеграции для такой молодой страны, как Черногория.

В свою очередь Джуканович подтвердил полную приверженность Черногории пути дальнейшей европеизации и динамичному экономическому развитию. Он поблагодарил Великобританию за поддержку и подтвердил, что «Черногория сожалеет о выходе Великобритании из ЕС, но также уважает решение британского народа».