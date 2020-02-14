Анкара, , 17:43 — REGNUM Турецкие средства массовой информации опубликовали видеозапись крушения сбитого в Идлибе сирийского военного вертолёта.

Видеоролик запечатлел горящий вертолёт, потерявший скорость и падающий на землю.

Напомним, 14 февраля в небе над сирийской провинцией Идлиб был сбит ракетой вертолёт армии Сирии.

Позднее сирийские военные подтвердили этот факт и сообщили о гибели его экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне обострения ситуации в зоне «Идлиб», где успешно продолжается операция сирийской армии против джихадистов, с 10 февраля террористы сбили уже два сирийских вертолёта.

Стоит отметить, что оружие и боеприпасы боевикам поставляет Турция. По некоторым данным, турецкие войска оказывают артиллерийскую поддержку отрядам джихадистов.

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