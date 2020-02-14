Луганск, , 17:42 — REGNUM Действия президента Украины Владимира Зеленского по упрощению получения украинского гражданства — попытка пополнить ряды ВСУ, сообщает 14 февраля «Луганский информационный центр».

По словам главы исполкома краснолучского территориального отделения общественного движения «Мир Луганщине» Анны Малаховой, Зеленским поручено упростить получение украинского гражданства для жителей Донбасса.

Также глава Украины, отмечает Малахова, распорядился обеспечить дистанционное изучение украинского языка и истории Украины в ДНР и ЛНР, а также увеличить для них количество бюджетных мест в украинских университетах.

Малахова «Но разве родители отпустят своих сыновей в Украину, зная, что через месяц там объявят призыв? Очевидно, что таким образом Зеленский хочет пополнить ряды ВСУ. Также всем известно, что в Украине уже давным-давно закончились добровольцы».

Она добавила, что «там просто некого отправлять на фронт». Активист подчеркнула, что зря Киев надеется на Донбасс, ведь «даже киевская молодежь стремится уехать из страны куда угодно, лишь бы не идти убивать людей».

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