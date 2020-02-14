Киев, , 17:35 — REGNUM Экс-депутат украинский Рады Сергей Лещенко заявляет, что даже если Владимир Зеленский воспользовался для возвращения из Омана самолетом, на котором в эту страну ранее прилетел секретарь Совбеза РФ Николаем Патрушевым, это не может быть серьезной уликой против президента Украины.

«По большому счету, это такси, только не на дороге, а в небе. Кого он везёт до тебя и кого повезёт после, не знает никто. В данном случае бронь на перелёт из Омана в Киев делалась уже после прилета самолета в Оман из Москвы. И очевидно, что в условиях срочного возвращения президента в Киев брали тот борт, который был доступен, у которого был ближайший слот на вылет из Омана и коридор до Украины», — объяснил Лещенко.

Бывший депутат парламента Украины также заявил, что. по его мнению, Патрушев давно не имеет отношения к выработке политики в украинском векторе. Кроме того, он считает, что если бы встреча и была, «фактор самолета» стороны бы точно учли.

«При всем уважении, но если ты хочешь провести секретную встречу с Патрушевым, то вряд ли будешь потом возвращаться домой его бортом», — резюмировал экс-депутат.

ИА REGNUMнапоминает, что вечером 13 февраля на Украине было опубликовано расследование программы «Схемы» (совместный проект радио «Свобода» и телеканала UA: Перший), в котором говорилось об одновременном пребывании Патрушева и Зеленского в Омане. И официальный Киев, и Москва уже опровергли утверждения, высказанные в этом сюжете. Кроме того, офис президента Украины заявил о намерении судиться, и требовать опровержений и извинений.

Украинский политический эксперт и журналистТарас Березовецпредполагает, что к обнародованию информации причастны США, и это только первая часть некой политической комбинации.