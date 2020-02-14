Подгорица, , 17:27 — REGNUM «Черногория должна иметь собственную православную церковь, чтобы укрепить свою национальную самобытность и противодействовать вмешательству Сербии», заявил президент Черногории Мило Джуканович 14 февраля в интервью AFP.

Он прокомментировал ситуацию сложившуюся в стране после принятия закона о свободе вероисповедания, вызвавшего протесты значительного количества граждан страны и духовенства Сербской православной церкви.

По словам Джукановича, СПЦ является одним из «важных инструментов, используемых идеологами «великосербского национализма» против Черногории, против ее независимости, национальной, культурной и религиозной самобытности».

«Это шантаж. СПЦ пытается использовать верующих, чтобы заставить государство отказаться от закона или заставить его капитулировать. Это абсолютно недопустимо», — сказал президент Черногории. По его словам, у Черногории должна быть своя собственная церковь как способ утвердить свою национальную идентичность через 14 лет после получения независимости.

Напомним, что в настоящее время Черногорская православная церковь не признана Вселенским патриархатом, а большинство православных в стране — прихожане Сербской православной церкви.