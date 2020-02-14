Киев, , 17:14 — REGNUM Украинский политический эксперт и журналист Тарас Березовец предполагает, что к обнародованию информации о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Омане причастны США.

Об этом он заявил в своем комментарии сегодня, 14 февраля.

«Если рассуждать логически, то слить контакт Зеленского и Патрушева в Омане могли только американцы. Помпео, как мы знаем, был полностью в курсе визита Зеленского в Оман и даже звонил ему узнать, что он там делает», — заявил Березовец.

Он также отметил — не является секретом, что источники журналистов, опубликовавших это расследование, часто «штатовские». По мнению эксперта, речь может идти о многоходовой комбинации и нынешнее расследование — лишь первый шаг.

«Так что я бы говорил о том, что «Схемы» выдали ещё не всю информацию по Оману. Это похоже на операцию по заглатыванию наживки. Подача офиса президента Украины в суд на «Схемы» похожа именно на это», — резюмировал Березовец.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 13 февраля на Украине было опубликовано расследование программы «Схемы» (совместный проект радио «Свобода» и телеканала UA: Перший), в котором говорилось об одновременном пребывании Патрушева и Зеленского в Омане. Более того, по данным журналистов, президент Украины якобы вернулся в Киев тем же бортом, каким Патрушев прибыл в Оман.

Утром 14 февраля офис президента Украины заявил, что ждет от программы «Схемы» опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе, и обращается в суд с иском.

Эксперты допускают, что переговоров Зеленского и Патрушева в Омане не было, но просят офис президента Украины объясниться насчет ситуации с самолетом.