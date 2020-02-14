Тбилиси, , 17:09 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в рамках проходящей в Мюнхене международной конференции по вопросам безопасности встретился с прокурором Гаагского международного уголовного суда Фату Бенсудой и обсудил с ней ход расследования дела о событиях августа 2008 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

По мнению премьера, правительство интенсивно сотрудничает с офисом прокурора с целью расследования таких приоритетных для грузинской стороны тем, как этническая чистка грузинского населения во время августовской войны 2008 года, пытки пленных грузинских военнослужащих и факты их гибели в результате пыток.

Георгий Гахария подтвердил готовность правительства к продолжению плодотворного сотрудничества с офисом прокурора Гаагского суда и выразил надежду, что расследование этого дела продолжится еще более быстрыми темпами, отмечается в сообщении.

Вместе с премьером на встрече присутствовала министр юстиции Грузии Теа Цулукиани.

Напомним, что решение о начале расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных на территории Грузии и Южной Осетии во время августовской войны 2008 года, Гаагский суд принял в январе 2016 года. До этого с ходатайством о разрешении начать расследование обратилась к МУС прокурор Фату Бенсуда. На встрече с представителями правительства Грузии в прошлом году Бенсуда заявила, что расследование этого дела идет активными темпами и, возможно, конкретные результаты наступят до истечения ее полномочий как прокурора Гаагского суда. Бенсуда будет занимать эту должность до конца текущего года.