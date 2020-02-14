Мюнхен, Германия, , 17:03 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что миру угрожает «новая гонка ядерных вооружений» из-за противостояния России, США и Китая, 13 февраля сообщает агентство Reuters.

Штайнмайер заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что из-за противостояния крупных держав в мире «все больше недоверия, больше вооружений, меньше безопасности» и это может привести к новой ядерной гонке.

Президент Германии призвал страны мира отказаться от агрессивной политики и вернуться к «идеям мирового сообщества».

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