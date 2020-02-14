Алеппо, Сирия, , 17:03 — REGNUM Экипаж вертолёта, который был 14 февраля сбит над территорией сирийской провинции Алеппо, погиб, сообщает SANA.

По данным источника в командовании Сирийской арабской армии, после падения вертолёта никто из находившихся на борту не выжил.

Сирийские военные уточнили, что вертолёт уничтожен ракетой. Это произошло в западной части провинции — близ той территории, на которой дислоцированы отряды сирийской оппозиции (поддерживаемой турецким контингентом).

Напомним, в Идлибе и Алеппо продолжается военное противостояние сирийских правительственных войск и турецких отрядов. Войска Дамаска освобождают Сирию от террористов, турки заявляют, что делают то же самое.

Читайте ранее в этом сюжете: Вертолёт ВС Сирии сбит на западе Алеппо — СМИ