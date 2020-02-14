Киев, , 16:51 — REGNUM Следственную комиссию в Верховной раде предложил создать депутат парламента Украины из-за поездки президента этой страны Владимира Зеленского в Оман, сообщает 14 февраля depo.ua.

Проект соответствующего постановления направлен в Раду 14 февраля депутатом Алексеем Гончаренко («Европейская солидарность»). По его словам, комиссия должна установить детали «тайной встречи Зеленского и [секретаря Совета безопасности РФ Николая] Патрушева в Омане».

Гончаренко «Если факт данной встречи подтвердится, то это может стать причиной для начала процедуры импичмента и выдвижения против Зеленского обвинений в государственной измене».

Напомним, на Украине разразился медийный скандал после поездки Зеленского в Оман. Визит украинского лидера в эту страну состоялся 8 января 2020 года, но на украинском телевидении 12 февраля объявили, что он там якобы встречался с Патрушевы.

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