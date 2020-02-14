Киев, , 16:47 — REGNUM На Украине сегодня, 14 февраля, эксперты обсуждают информацию о том, что офис президента подаст в суд на программу «Схемы» из-за сюжета о новогоднем визите Владимира Зеленского в Оман и заявлении, что там он провел переговоры с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Политолог Виталий Бала считает, что такие расследования появились из-за того, что офис президента Украины крайне странно освещал этот визит.

«Офис президента и сам президент Зеленский несут полную ответственность за ложную информацию, которую они обнародовали ранее, заявляя о причинах пребывания Зеленского в Омане в начале января», — отметил эксперт.

Бала отмечает, что «непрозрачность и непубличность» ведения политики всегда порождают различные толкования и версии, что произошло и в этом случае. Эксперт дал понять, что правильно бы было подать в суд и на офис президента за неправдивую информацию от них.

«Но все-таки, очень интересно, как президент Украины вернулся в Киев на том же самолете, которым прибыл в Оман Патрушев, даже если и не было встречи? На этот вопрос будет ответ от офиса президента? Или, как всегда, запутаются в своих объяснениях и комментариях?» — заявил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что Зеленский вместе с семьей посетил Оман в первые дни января 2020 года. Когда информация о пребывании там президента стала публичной, его офис вышел с заявлениями, что визит является рабочим со встречами на высшем уровне. При этом подчеркивалось, что Зеленский отправился в Оман за собственные средства.

В опубликованном сейчас расследовании сказано, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев якобы прилетал в город Маскат, когда там находился Зеленский, и более того, тем же чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который через сутки доставил президента Украины в Киев. Эту информацию опровергли и офис президента Украины, и пресс-секретарь президента России.