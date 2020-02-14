Дамаск, , 16:41 — REGNUM Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике опровергает данные турецких СМИ о потерях сирийкой армии в провинции Идлиб. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает РИА Новости.

В ЦПВС заявили, что турецкое министерство обороны продолжает распространять заявления о якобы потерях Сирийской Арабской Армии, понесенных в результате ударов подразделений турецких войск, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Эти заявления не соответствуют действительности.

Напомним, ранее турецкое агентство «Анадолу» сообщило о том, что в Идлибе был сбит вертолет сирийских ВВС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийская армия проводит в Идлибе контртеррористическую операцию. При этом противодействие сирийской армии оказывают не только террористы, но и турецкие войска, вторгшиеся в Идлиб по приказу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее один вертолет сирийских ВВС уже был сбит в провинции Идлиб. По предварительным данным, вертолет сирийских ВВС был сбит боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).