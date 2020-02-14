Донецк, , 16:34 — REGNUM Генпрокуратура Донецкой Народной республики возбудила уголовное дело в отношении украинских военных после обстрела ими Донецка и посёлка Старомихайловка из миномётов и гранатомётов, сообщает 14 февраля пресс-служба ведомства.

Речь идёт о командном и рядовом составе 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, обстрелявших школу, жилые дома и одну из шахт.

«Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по факту совершения ими террористического акта», — указано в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

Украинские каратели совершили теракт с применением миномётов и гранатомётов. Обстрелу подвергся Петровский район Донецка и поселок Старомихайловка.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2014 года Киев проводит карательную военную операцию против народа Донбасса, не принявшего нацистский госпереворот в Киеве. Жертвами вооружённого конфликта стали не менее 15 тыс. человек.

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