Штайнмайер призвал Германию увеличить затраты на оборону
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Германии нужно увеличить затраты на оборону и безопасность в ответ на возрастающие угрозы в мире.
Великобритания «восхищена успехами» Черногории при правлении Джукановича
Президент Черногории Мило Джуканович встретился 14 февраля в Мюнхене с директором по политическим вопросам МИД Великобритании Ричардом Муром. В частности, британский дипломат прокомментировал ситуацию с кризисом в стране из-за принятия закона о свободе вероисповедания. По словам Мура, он считает, что Черногория сама найдёт выход из сложившейся ситуации.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели краткую встречу «на полях» конференции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Европе требуются улучшенные отношения с Россией, но не ценой центральноевропейских народов и стран.
Столтенберг анонсировал встречу с Лавровым в Мюнхене
О планах встретиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил 14 февраля журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Он также заявил, что на полях конференции, в числе прочих, встретится с руководством Китая и с украинским президентом Владимиром Зеленским.
«Соединенные Штаты Америки должны отменить визы для хорватов к концу 2020 года», — заявил 14 февраля в Мюнхене министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео.
Рабочий визит в Мюнхен, где проводится 56-я международная конференция по безопасности, премьер-министр Грузии Георгий Гахария начал со встречи с министром обороны США Марком Эспером. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии. Согласно официальной информации, главной темой встречи были вопросы сотрудничества в сфере обороны и поддержка со стороны США осуществлению в Грузии реформ в направлении усиления обороны и безопасности.
Премьер Грузии обсудил в Мюнхене расследование событий августа 2008 года
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в рамках проходящей в Мюнхене международной конференции по вопросам безопасности встретился с прокурором Гаагского международного уголовного суда Фату Бенсудой и обсудил с ней ход расследования дела о событиях августа 2008 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.
Сергей Лавров на 55-й Мюнхенской конференции. (сс) Kuhlmann, MSC
Миру угрожает «новая гонка ядерных вооружений» — Штайнмаер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что из-за противостояния крупных держав в мире «все больше недоверия, больше вооружений, меньше безопасности», и это может привести к новой ядерной гонке.
Россия, Китай и США несут угрозу мировой безопасности — Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал главные угрозы миру на открытии Мюнхенской конференции по безопасности — это Россия, Китай и США.
Глава конференции Вольфганг Ишингер, открывая мероприятие, заявил о том, что мир становится «менее западным».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что он планирует провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.