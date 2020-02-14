В Германии начала свою работу Мюнхенская конференция по безопасности. Мероприятие проходит в 56-й раз и продлится с 14 по 16 февраля. В 2020 году в конференции примут участие более 800 участников, среди которых около 150 лидеров государств, премьер-министров и членов правительств.

Российскую делегацию в Мюнхене возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров

Обложка Мюнхенская конференция. (сс) Kuhlmann, MSC