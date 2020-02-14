Вашингтон, 14 февраля 2020, 16:31 — REGNUM Американские военные перехватили 358 ракет, которые были произведены в Иране и шли хуситам, написал 14 февраля госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в Twitter.
По данным главы Госдепа, перехват осуществили американские ВМС. Кроме того, американцами были перехвачены «другие компоненты вооружений, доставляемые хуситам в Йемен».
В связи с этим глава американской дипломатии призвал к продлению оружейного эмбарго, введённого в отношении Ирана.
Напомним, США 13 февраля заявляли, что 150 систем ПВО, произведённых в Иране, были перехвачены американскими военными в Аравийском море в начале февраля.
Отметим, что оружейное эмбарго, которое заключается в запрете странам продавать Ирану оружие, было введено в 1980 году.