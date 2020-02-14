Кишинёв, , 16:08 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон 14 февраля обвинил ряд аккредитованных в Кишиневе послов стран ЕС в попытке подорвать диалог Молдавии с Евросоюзом и вмешательстве во внутриполитические дела в стране. Как передает ИА REGNUM, Додон не назвал конкретных имен, но отметил, что «как минимум трое-четверо» глав дипмиссий «ходят по разным ведомствам [ЕС], блокируют проекты и говорят, что не надо давать денег правительству Молдовы».

Додон сказал, что уже обсуждал эту тему с дипломатами: «И я им сказал: мы видим, что некоторые из них пытаются блокировать диалог правительства с Брюсселем, дезинформируют Брюссель и европейские столицы».

Он добавил, что эти послы открыто симпатизируют молдавским оппозиционным партиям и продвигают их интересы. «Хотите быть членами партии? Хорошо, получите гражданство Молдавии, займитесь политикой в Молдавии. А до тех пор давайте займемся развитием двусторонних отношений», — подвел итог Додон.

Ранее президент Молдавии заявил, выступая на коллегии Службы информации и безопасности (СИБ), о возможности внешнего вмешательства в президентские выборы в стране в конце этого года. Он также не исключил попыток дестабилизировать ситуацию в Молдавии и организовать массовые протесты.

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