Киев, , 16:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.

Стороны обсудили выполнение Украиной договорённостей, достигнутых в ходе саммита лидеров «нормандской четвёрки» в Париже.

«Они акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые пребывают в Донбассе и Крыму, а также в РФ», — сказано в сообщении.

Путин и Зеленский согласились относительно того, что работу в рамках Трёхсторонней контактной группы в Минске следует активизировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что последние пять лет Украина занималась имитацией выполнения Минских соглашений.

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