Киев, 14 февраля 2020, 16:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
Стороны обсудили выполнение Украиной договорённостей, достигнутых в ходе саммита лидеров «нормандской четвёрки» в Париже.
Путин и Зеленский согласились относительно того, что работу в рамках Трёхсторонней контактной группы в Минске следует активизировать.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что последние пять лет Украина занималась имитацией выполнения Минских соглашений.
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