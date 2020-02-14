Москва, , 15:55 — REGNUM В Госдуме назвали несколько неожиданным выбор фильма Юрия Дудя про ВИЧ ко дню святого Валентина, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») разослал приглашения коллегам парламентариям посмотреть фильм Дудя, который привлёк внимание к проблеме распространения ВИЧ.

Показ предполагалось провести с 14:00 до 16:00 в зале заседания фракции «Справедливая Россия».

«А у нас в Госдуме такой вот немного неожиданный выбор для Дня Святого Валентина. Показывают Юрия Дудя», — отметил депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) в Facebook.

Вместе с тем зал, где предполагался показ, закрыт.