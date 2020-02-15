Скопье, , 09:39 — REGNUM Общаясь с журналистами глава технического правительства Северной Македонии, член партии власти СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) Оливер Спасовски утром 14 февраля заявил, что выборы следует проводить только после принятия такого важного для страны закона, как закон о государственной прокуратуре. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Напомним, спикер парламента Северной Македонии албанец и член СДЕ Талят Джафери отказался нарушать установленные сроки и намерен распустить парламент 16 февраля, независимо от того, будет ли к этому времени принят закон о государственной прокуратуре или нет. Подобная нелояльность вызвала резкую и нелицеприятную критику в адрес Джафери со стороны ряда депутатов СДСМ, которые заявили, что СДЕ, кажется, «снова вступила в криминальный сговор с ВМРО» (ВМРО-ДПМНЕ — Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство — самая крупная оппозиционная партия в Северной Македонии).

Спасовски не исключил возможности перегруппировки и появления нового парламентского большинства в случае, если албанская партия Союз за демократическое единство (СДЕ) покинет правящую коалицию.

Тем временем, опасения руководства ВМРО оправдались — закон о государственной прокуратуре действительно может стать причиной откладывания выборов.

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