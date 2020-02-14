Тбилиси, , 15:45 — REGNUM Рабочий визит в Мюнхен, где проводится 56-я международная конференция по безопасности, премьер-министр Грузии Георгий Гахария начал со встречи с министром обороны США Марком Эспером. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

Согласно официальной информации, главной темой встречи были вопросы сотрудничества в сфере обороны и поддержка со стороны США осуществлению в Грузии реформ в направлении усиления обороны и безопасности.

Примером успешного сотрудничества между двумя странами были названы осуществление в Грузии программы оборонной готовности (GDRP) и функционирование центра боевой подготовки.

Премьер-министр Грузии поблагодарил главу оборонного ведомства США за поддержку и помощь и заявил, что правительство Грузии стремится в соответствии со стандартами НАТО финансировать сферу обороны в размере 2% от совокупного ВВП, а 20% всего бюджета обороны направлять на модернизацию инфраструктуры и возможностей. Стороны обсудили план сотрудничества на 2020−2030 годы, который, по информации пресс-службы правительства Грузии, содержит конкретные шаги по долгосрочному развитию обороноспособности страны. Георгий Гахария подчеркнул значение сотрудничества с США в процессе борьбы с гибридными угрозами.

Глава грузинского правительства подтвердил приверженность курсу на интеграцию с НАТО, а представитель США отметил тот большой вклад, который Грузия вносит в международные миссии под эгидой ЕС и НАТО.

На встрече присутствовали министр обороны Ираклий Гарибашвили и глава МИД Давид Залкалиани.