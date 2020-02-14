Анкара, , 15:39 — REGNUM Вооружённые силы Турции направили около 400 бойцов спецподразделений на границу с Сирией. Об этом сообщает 14 февраля газета Sabah.

Спецназовцев доставили в провинцию Хатай, чтобы они несли службу на турецко-сирийской границе. Такое решение принято на фоне обострения в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля Турция проинформировала о гибели пяти своих военных при обстреле наблюдательного пункта в Идлибе сирийской армией. Турецкие военные ответили на обстрел.

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