Киев, , 15:26 — REGNUM Правительство Украины выделило 4,5 млн гривен или около $184 тыс. на эвакуацию своих граждан из Китая, сообщил Правительственны портал.

«Выделить министерству инфраструктуры 4500 тыс. гривен для осуществления эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Китайской Народной Республики (г. Ухань)», — сказано в сообщении.

Министерству финансов Украины поручено потратить деньги из резервного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что граждан Украины, по прибытии из Китая, хотят поселить в детском санатории под Киевом, который не приспособлен для подобных случаев.

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