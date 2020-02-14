Киев, 14 февраля 2020, 15:26 — REGNUM Правительство Украины выделило 4,5 млн гривен или около $184 тыс. на эвакуацию своих граждан из Китая, сообщил Правительственны портал.
Министерству финансов Украины поручено потратить деньги из резервного фонда.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что граждан Украины, по прибытии из Китая, хотят поселить в детском санатории под Киевом, который не приспособлен для подобных случаев.
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