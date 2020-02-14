Париж, , 15:16 — REGNUM Правительства Франции и Германии заключили с компаниями Dassault Aviation, Airbus и их партнёрами MTU Aero Engines, Safran, MBDA и Thales первоначальный рамочный контракт (фаза 1А), который запускает демонстрационную фазу программы FCAS (Future Combat Air System). По данной программе должен быть создан европейский истребитель нового поколения. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-Aerospace.com.

Этот рамочный контракт охватывает первый период в 18 месяцев и инициирует работу по разработке демонстраторов и передовых технологий с целью начать лётные испытания уже в 2026 году. С начала 2019 года промышленные партнёры работали над будущей архитектурой в рамках так называемого Совместного концептуального исследования программы. Теперь программа FCAS начинает другой этап с запуском демонстрационной фазы.

Следует заметить, что после презентации полномасштабной модели истребителя FCAS на Парижском авиасалоне прошло уже восемь месяцев. Руководители штабов ВВС Франции, Германии и Испании даже были вынуждены 31 января 2020 года обратиться с открытым письмом к своим правительствам, чтобы обеспечить финансирование программы FCAS.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержках по этой программе.