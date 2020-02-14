Тбилиси, , 15:10 — REGNUM Никакой встречи с делегацией России на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности не планируется, заявляют в МИД Грузии, пресс-служба которого распространяет комментарий главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани.

В составе правительственной делегации Грузии во главе с премьер-министром Георгием Гахария Залкалиани находится в Германии, где 14−16 февраля проходит 56-я Мюнхенская конференция по безопасности.

Причиной для такого комментария стали заявления оппозиции и ряда СМИ о том, что под предлогом участия в конференции премьер Гахария собирается встретиться с Мюнхене с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним вопрос его приезда в Тбилиси на встречу глав МИД стран Совета Европы. Лидеры оппозиции в предвкушении этого визита уже заявили, что «достойно встретят Лаврова» в Тбилисском аэропорту и не позволят ему ступить на грузинскую землю. Особенно угрожающие обещания на этот счет выдала соратница экс-президента Саакашвили и активистка его партии «Национальное движение» Хатия Деканоидзе.

В привычной властям Грузии манере и в пресс-службе правительства, и в МИД сообщение оппозиции категорически опровергли и подчеркнули, что встречаться с Лавровым в Мюнхене никто не будет.

Залкалиани также заверил журналистов, что заседание министров иностранных дел Совета Европы пройдет в Грузии на должном уровне и что Грузия обеспечит организацию этой встречи в соответствии с уставом Совета Европы и интересами Грузии.

Это заседание должно пройти в Грузии в связи с тем, что до мая текущего года Грузия занимает пост председателя Комитета министров Совета Европы, который она приняла от Франции в ноябре прошлого года.

«Наша позиция известна. Грузия как председательствующая страна будет действовать в соответствии с уставом организации и процедурами для того, чтобы обеспечить проведение министериала на высоком уровне. Конечно, для нас главное — наши государственные интересы, и они обязательно будут учтены. Грузия сделает все для того, чтобы министериал прошел так, как это подобает нашему председательству», — заявил министр.

По его словам, в настоящее время правительство Грузии проводит консультации с секретариатом Комитета министров СЕ по вопросам организации встречи глав МИД в Грузии.