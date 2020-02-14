Осло, , 15:09 — REGNUM Норвежское правительство не проявляет политической воли в процессе налаживания с Россией диалога по решению вопросов об архипелаге Шпицберген. Такой комментарий опубликован посольством РФ в Осло в Facebook.

«Странно видеть некооперабельность правительства Норвегии, учитывая идущие в стране дискуссии относительно перспектив добычи нефти и газа», — отмечают российские дипломаты.

В посольстве отметили, что РФ предлагает осваивать ресурсы Шпицбергена при соблюдении высоких экологических стандартов. Такие подходы применяются в континентальной Норвегии, однако в отношении хозяйственной деятельности на островах создаются препятствия.

Подчеркнуто также, что вопросы по архипелагу, затронутые в послании главы МИД РФ Сергея Лаврова главе норвежской дипломатии Ине Эриксен Сёрейде, не закрыты и носят долгосрочный характер. Они касаются в основном нормальной организации хозяйственной деятельности на Шпицбергене.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля Лавров направил норвежской стороне предложение о двусторонних консультациях по вопросу устранения ограничений в деятельности российских структур на Шпицбергене. Глава МИД РФ напомнил о договоре 1920 года, в котором оговорён «одинаковый свободный доступ» на архипелаг для РФ и Норвегии.

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