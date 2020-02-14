Вашингтон, , 15:12 — REGNUM Встреча премьер министра Грузии Георгия Гахарии с министром обороны США Марком Эспером пройдет 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба главы грузинского правительства со ссылкой на слова главы МИД Грузии Давида Залкалиани.

«У премьер-министра будут важные встречи, одна из значимых будет с секретарем обороны США, — сообщил грузинский дипломат, — <…> сотрудничество в области обороны и безопасности, которое является образцовым, должно еще более укрепиться и усилиться».

Напомним, Залкалиани и Гахария находятся в США с многодневным визитом. Они возглавляют делегацию, которая прибыла в Вашингтон для укрепления американо-грузинских отношений. Параллельно с ними в столицу США приезжал спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе. Он встречался с членами Конгресса США.