Минск, , 15:00 — REGNUM Российская госкорпорация «Росатом» сорвала сроки ввода в эксплуатацию двух энергоблоков АЭС, строящейся в Гродненской области на кредит правительства РФ. Об этом 14 февраля в Светлогорске (Гродненская область) заявил Александр Лукашенко, рассказывая подробности конфиденциальной беседы 7 февраля в Красной Поляне с президентом РФ Владимиром Путиным.

Выступая перед собранными на его выступление рабочими и начальством, Лукашенко заявил: «Россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019-м — второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции».

По словам Лукашенко, российский президент предложил не применять санкции к Росатому, отметив, что выплаты штрафов Белоруссии непосильны для бюджета РФ.

«Я говорю: хорошее предложение, у меня будет встречное. Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3%). Мы не будем вводить санкции, и это как раз то на то и придется. И кредит, коль вы сроки сорвали, мы начнем выплачивать не через два года, а через пять. Логично? Логично. Неуютно, неудобно, но решили, что в этом плане мы будем договариваться: другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку (а там большие деньги), или они подвигаются по кредиту. Это вполне нормально», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

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Лукашенко сообщил, что Путин не отверг заявленного белорусским лидером подхода. Кремль и Росатом пока не комментируют откровения руководителя другой части Союзного государства.

Напомним, в марте 2019 года спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией, посол России в Белоруссии Михаил Бабич разоблачил мифологию официального Минска и разъяснил ситуацию по проекту Росатома в Белоруссии. При этом он отметил: «Ну, а про вьетнамскую АЭС — это вообще какой-то анекдотичный пример. Дело в том, что такого проекта просто не существует. Он был на бумаге, но по просьбе вьетнамской стороны был закрыт еще в 2016 году, так и не начавшись. Конечно, президент мог об этом не знать, но чиновники, которые пользуются его добрым отношением к ним и подсказывали из зала, не знать об этом не могли. Что за этим стоит, не знаю, но уверен, что президент разберется».

Как сообщало ИА REGNUM, БелАЭС — современная электростанция с двумя реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 МВт. Проект полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Правительство РФ по просьбе официального Минска выделило $10 млрд кредитных ресурсов на строительство БелАЭС.

Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком выступает компания «Атомстройэкспорт», Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом». Субподряды при строительстве получили белорусские государственные и частные компании, осваивающие российские кредиты на реализацию масштабного проекта.

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