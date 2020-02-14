Ярославль, , 14:56 — REGNUM Депутат Ярославской областной думы Константин Гриднев написал заявление об увольнении с постоянной работы в законодательном собрании. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в региональном парламенте.

Ярославская областная дума

Поводом к такому решению послужила скандальная история туристической поездки Гриднева на Кубу в конце января при том, что заявление на отпуск депутат не писал.

«Заявление об отпуске от депутата Гриднева в кадровую службу думы не поступало. Согласно графику отпусков, сформированному в конце предыдущего года, отпуск у депутата запланирован весной и осенью текущего года», — пояснили ситуацию ярославскому сетевому изданию «ЯРНОВОСТИ» в пресс-службе Ярославской областной думы.

Случай Гриднева не единственный в ярославском парламенте. В декабре 2019 года от работы на постоянной основе отказался Михаил Боровицкий, а ранее такое же решение приняли депутаты-единороссы Роман Фомичёв, Михаил Никешин, Андрей Щенников, Роман Слонин, Илья Тедеев и Тигран Казарян. Отказ от зарплаты депутаты был связан результатами проверки деклараций о доходах народных избранников.

Константин Гриднев беспартийный, однако избирался в думу от КПРФ и является членов фракции этой партии.