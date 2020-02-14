Анкара, 14 февраля 2020, 14:49 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган стал самым популярным политиком исламского мира. Об этом свидетельствуют данные индекса, приводимого 13 февраля компанией Gallup International.
Что касается общемировых лидеров, то по данным организации, на первом месте находится канцлер Германии Ангела Меркель, за ней следует президент Франции Эммануэль Макрон, третье место у президента России Владимира Путина, четвертое у главы США Дональда Трампа.
Следующую строчку делят премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Эрдоган.