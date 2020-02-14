Иерусалим, , 14:55 — REGNUM Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался комментировать сообщения иностранных СМИ об ударах по окрестностям Дамаска со стороны Голанских высот. Вопрос об этом Нетаньяху задали 14 февраля в прямом эфире городского радио Хайфы.

Глава правительства Израиля отметил, что не комментирует ту или иную операцию и не знает, что именно случилось ночью.

«Возможно, это были бельгийские ВВС», — сказал он

Нетаньяху добавил, что Иран является основной угрозой для Израиля, и систематические действия по предупреждению иранского закрепления в Сирии систематически предпринимаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о предположительном ударе израильских военных по сирийскому Дамаску. Ракеты были выпущены авиацией, заходившей с территории оккупированных Израилем Голанских высот.

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