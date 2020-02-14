Тбилиси, , 14:48 — REGNUM Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Грузию вызовет намного более острую реакцию общественности, чем это было в июне 2019 года. Такое заявление сделал представитель партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе, сообщает грузинское Общественное телевидение.

Оппозиционный политик напомнил, что в результате визита депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова 20 июня в Тбилиси вспыхнули массовые протесты и заявил, что в случае визита Лаврова будет еще хуже.

«Лавров хуже тысячи Гавриловых. Гаврилов — это всего лишь винтик в механизме, которым управляет Лавров… — сказал Бакрадзе. — Если власть, пусть даже под предлогом Совета Европы и выполнения обязательств, привезет Лаврова в Грузию, то «Гавриловская ночь» покажется сказкой».

Представитель «Европейской Грузии» добавил, что визит Лаврова станет «красной чертой», после которой последует острая реакция, а вину за нее возложат на грузинское правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, Гаврилов 20 июня 2019 года возглавлял пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которое проходило в парламенте Грузии. По протоколу он расположился в кресле спикера парламента Грузии. Это стало для оппозиции поводом сорвать заседание и собрать сторонников на акцию протеста, которая переросла в беспорядки.

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