Новочеркасск, Ростовская область, , 14:42 — REGNUM В Ростовской области депутаты Новочеркасской городской думы избрали председателя муниципального парламента — главу казачьей столицы, передаёт ИА REGNUM.

По мнению большинства народных избранников, Николай Горкавченко будет возглавлять гордуму до сентября 2020 года — до выборов муниципального парламента VII созыва. Результат голосования новый глава города назвал «большим кредитом доверия», который он постарается «полностью оправдать».

ИА REGNUM напоминает, что прежний председатель Новочеркасской гордумы Юрий Лысенко назначен временным сити-менеджером казачьей столицы. Он будет руководить администрацией города также до сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, перестановки руководящего состава в городе связаны с тем, что бывший сити-менеджер города Игорь Зюзин сложил с себя полномочия градоначальника досрочно в связи с возбуждённым в его отношении уголовным делом о получении взятки.

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