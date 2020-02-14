Москва, , 14:42 — REGNUM Планы властей Украины построить в Херсонской области «город-сад» для переселенцев из Крыма можно только поприветствовать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Если для кого бы то ни было на Украине будет построен город мечты, это можно только приветствовать», — сказал официальный представитель Кремля.

Однако, по словам Пескова, жители полуострова уже определились со своей мечтой в 2014 году.

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«Пока же выбор в сторону мечты был сделан на референдуме в Крыму более пяти лет назад», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, Крым вернулся в состав России после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года по итогам проведённого на полуострове референдума, на котором большинство жителей региона высказались за выход из состава Украины. Однако официальный Киев до сих пор не признал итоги всенародного голосования, считая Крым «оккупированной» Россией территорией.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области для возможных переселенцев из Крыма должен быть построен «город-сад», начать возводить который планируется уже в 2020 году.

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