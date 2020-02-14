Киев, , 14:35 — REGNUM Украинские СМИ сегодня, 14 февраля, сообщают о том, что олигарх Игорь Коломойский и один из его ближайших партнеров Геннадий Боголюбов числятся среди конечных бенефициаров нескольких компаний, основной вид деятельности которых — производство оружия и боеприпасов.

Как отмечает пресса, одно из этих предприятий находится в Дрогобыче Львовской области, и по этому же адресу зарегистрировано предприятие «НПК-Галичина», принадлежащее Коломойскому. Другое зарегистрировано в Надворной Ивано-Франковской области; по этому же адресу зарегистрировано предприятие «Нефтехимик Прикарпатья», среди конечных бенефициаров — Коломойский и Боголюбов.

Политический эксперт Семен Уралов считает, что Коломойский — «самый продуманный украинский олигарх», таким образом страхуется на случай второй волны военно-гражданского кризиса на Украине.

«Понятно, что никто никакое оружие производить не будет — «днепропетровские» выступают по торговле, а не по производству. Оружия на Украине и так предостаточно. Юрлицо необходимо для того, чтобы создать легальные оружейные запасы глубоко в «тылу». Что, в общем-то, логично», — подчеркивает эксперт.

Уралов подчеркивает, что если рухнет шаткий баланс центральной власти в Киеве — Коломойскому придётся как минимум защищать активы, а как максимум участвовать в новом этапе конфликта.

«Пока же баланс сохраняется, необходимо создать «схрон», параллельно спекулируя «серым» оружием, легализуя его через юрлицо», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что 11 февраля Зеленский, комментируя ситуацию вокруг телеканала «1+1», допустил возможность прямого конфликта с Коломойским.

«У меня столько конфликтов со всеми, что, знаете, — плюс один, один плюс один… Ну будет конфликт, что я могу сделать», — сказал президент.