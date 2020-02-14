Москва, , 14:34 — REGNUM Более 200 российских специалистов находятся в настоящее время в Центрально-Африканской Республике и занимаются подготовкой военнослужащих и правоохранителей. Об этом сообщил директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский в опубликованном 14 февраля интервью РИА Новости.

Он отметил, что миротворцы из России входят в состав миссии ООН в этой африканской стране. Кроме того, в ЦАР работает гораздо большая по численности группа российских военных специалистов-инструкторов.

Инструкторы отправлены в Центральную Африку по линии Минобороны РФ, о чем информирован санкционный комитет Совбеза ООН. Прислать специалистов Россию попросило правительство ЦАР.

Российские специалисты работают по вахтовому методу, их число меняется. На сегодняшний день их 235 человек. За время пребывания в стране они подготовили около 4 тыс. военнослужащих и почти 500 сотрудников правоохранительных органов.