Минск, , 14:25 — REGNUM В ходе встречи в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным белорусский лидер Александр Лукашенко обсудил целый ряд тем и вопросов, «начиная с седых времён». Об этом глава республики сообщил сегодня, 14 февраля, в ходе рабочей поездки в Гомельскую область.

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Рассказывая подробности прошедшей встречи, Лукашенко отметил, что форма переговоров была своеобразной. Сначала главы государств встретились за завтраком, и в таком формате переговоры продолжались около полутора часов — обсуждались проблемы середины прошлого века, а также «современные угрозы в своём регионе и других частях света».

«Я аккуратно выводил разговор на то, что вместе мы многое сделали», — сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы республики.

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Лукашенко добавил, что российское руководство «намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители». При этом белорусский лидер убеждён, что ни «белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути».

Затем лидеры затронули проблемы в нефтяной сфере. По словам Лукашенко, во время переговоров в Сочи Владимир Путин засомневался, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах. Однако Минск не намерен прекращать диверсифицировать закупки, «чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях», заверил главы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялись в Сочи 7 февраля. В преддверии встречи белорусский лидер заявил, что в российско-белорусских отношениях наступил «момент истины».

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