Амстердам, , 14:24 — REGNUM В ходе парламентских дебатов в Нидерландах по поводу одобрения Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения (CETA) между Европейским Союзом и Канадой министр внешней торговли Сигрид Кааг 13 февраля заявила о готовности рассмотреть гарантии, которые требует партия Христианский союз в обмен на поддержку договора. Для того чтобы договор был одобрен нижней палатой парламента, требуется голоса депутатов от Христианского Союза.

В ходе дебатов Кааг заявила, что готова просить Канаду тщательнее проверять компании, экспортирующие в Европу продукты питания, в частности, мясо. В Христианском союзе выражал опасения, что CETA позволит Канаде поставлять на голландский рынок мясо, содержащее гормоны. Кроме того, Кааг изъявила готовность рассмотреть увеличить штат голландской таможни для усиленного контроля за импортом из Канады. На этом также настаивал Христианский союз.

В Христианском союзе положительно оценили заявления Кааг, отметив, что они представляют собой серьёзный ответ на выраженную партией тревогу.

Голосование о ратификации CETA намечено на следующую неделю. Практически вся парламентская оппозиция намерена голосовать против договора. Накануне Кааг заявила, что отказ парламента одобрить CETA был бы, по её словам, немыслимым.