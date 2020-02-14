Минск, , 14:23 — REGNUM «Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях», — так пояснил Александр Лукашенко смысл переплаты за альтернативные российским поставки нефти, выступая 14 февраля в Светлогорске (Гомельская область Белоруссии).

Посещая проблемный комбинат, модернизированный на «связанные» китайские кредиты, Лукашенко негативно охарактеризовал подрядчика строительства — китайскую корпорацию САМСЕ. Выступая перед коллективом белорусского госпредприятия, он отметил, что одна из целей его визита — «поблагодарить вас за то, что вы, отказавшись от недобросовестного исполнителя, сделали это предприятие сами и получаете сегодня хорошую продукцию».

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Россия также попала под огонь критики Лукашенко. Он в очередной раз стал комментировать нефтегазовые проблемы, рассказав о состоявшихся в Сочи переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.

Во время полуторачасовых переговоров за завтраком, сообщил он, обсуждались проблемы в нефтяной сфере.

«Президент также рассказал, что в руководстве России намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители. При этом, убежден глава государства, ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути», — сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко также сообщил, что во время переговоров в Сочи российский лидер засомневался, что Белоруссия продолжит покупать нефть в других странах. Владимир Путин задал вопрос: «Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?».

По словам Лукашенко, альтернативная российской нефть будет закупаться в рамках политики диверсификации, чтобы «не стоять на коленях» ежегодно перед Россией.

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