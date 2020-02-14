Вашингтон, , 14:16 — REGNUM Российский бизнесмен Олег Дерипаска «владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина». К такому выводу пришли специалисты управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США, сообщает Financial Times.

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«В декабре 2016 года, по сообщениям, признан одним из многих людей, владеющих имуществом и отмывающих средства президента России Владимира Путина», — говорится в письме ведомства, направленного адвокатам предпринимателя.

Также в списке обвинений — инвестиции Дерипаски в объекты Олимпиады в Сочи 2014 года и реализация крупных финансовых проектов «по просьбам Путина и других высокопоставленных российских чиновников». На основании этого минфин США не намерен отменять персональные санкции в отношении российского бизнесмена.

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Как сообщало ИА REGNUM, персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний были введены в апреле 2018 года. Позднее часть санкций сняли, однако имя предпринимателя осталось в чёрном списке

Напомним, персональные санкции в отношении российского миллиардера Олега Дерипаски, который является конечным бенефициаром группы «ГАЗ», были введены Минфином США весной 2018 года. Под них попали и несколько компаний, где Дерипаска владел существенной долей — «Русал», En+ и «Евросибэнерго».

Позднее, в январе 2019 года, часть ограничений была снята в обмен на отказ бизнесмена от контрольного пакета в этих компаниях.

В марте 2019 года Дерипаска подал иск в Федеральный суд Вашингтона к минфину США с требованием отменить введенные против него санкции. Бизнесмен считает, что Управление по контролю за иностранными активами американского казначейства (OFAC) преследует его незаконно.

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