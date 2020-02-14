Москва, , 14:14 — REGNUM В ходе скандалов с Йельским университетом и Гарвардом в США выявили якобы незадекларированные подарки, в том числе от российских организаций, таких как «Сколково», несмотря на то, что с американскими учреждениями не было заключено даже соответствующих контрактов. Об этом 7 февраля заявила пресс-секретарь инновационного центра «Сколково» Александра Барщевская в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы никак не оцениваем этот материал, потому что данная информация является недостоверной. По поводу «Сколково» — никогда не было ни договора, ни соглашения с этими университетами», — заявила Барщевская.

Йельский и Гарвардский университеты в США оказались в центре коррупционного скандала из-за незадекларированных подарков на 375 миллионов долларов. Примечательно, что в списке незадекларированных дарителей оказались Китай, Иран и Россия, в том числе такие организации, как инновационный центр Сколково, лаборатория Касперского и китайская компания Huawei.

Таким образом «недружественные» страны, по мнению американских властей, могли финансировать университеты, чтобы получать от них нужную информацию.