Херсон, Украина,
14 февраля 2020, 14:11 — REGNUM
Постройка
«городка для переселенцев из Крыма», если только эта идея будет реализована, даст людям возможность сравнить, где жить лучше: на Украине или в России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 14 февраля, комментируя высказывания президента Украины.
Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский заявил, что
в
Херсонской области планируется построить
«городок» для переселенцев из Крыма, в том числе для
500 семей крымских татар. Соответствующие договоренности
были
достигнуты во время встречи
с
президентом Турции
Реджепом Тайипом Эрдоганом, отметил Зеленский.
«Идея Владимира Зеленского построить в Херсонской области Украины «городок для переселенцев из Крыма» — это плодотворная идея, она будет работать на закрепление итогов волеизъявления крымчан о присоединении к России. Тех, кто посчитал нужным уехать, Киев, естественно, хочет закрепить на своей территории, это для власти нормально.
Возможно, Зеленский опасается, что они могут вернуться в Крым, поскольку социально-экономический прогресс этого региона за последние пять лет налицо. Но кто-то из тех, кто и рад был бы вернуться, сделать этого по объективным причинам не может — так пусть он будет обустроен на территории Украины должным образом: в конце концов, последствия исторических перемен для простых людей желательно свести до минимума. Хотя на деле это, как мы знаем, далеко не всегда получается.
Итак, пусть будет «город-сад», пусть будет специальный фонд, пусть у крымчан и не только у крымчан будет возможность сравнивать, где жить лучше: на Украине или в России. Многие жители Украины, как говорится, «ногами» уже сделали свой выбор в последние годы; другие ещё будут делать.
Что же касается позиции Турции, то повторю ещё раз, что Турция — это исторический противник России, это страна другой цивилизации, народ другого культурно-исторического типа. Прочных союзов между государствами, принадлежащими к различным культурно-историческим типам, в принципе быть не может; любое взаимопонимание, любые договоренности или даже связи союзнического типа с Анкарой для нашей страны всегда имели и могут иметь только временный характер. В этом и лежат корни позиции Анкары по Крыму. Турки правильно понимают, что при украинской власти им в Крыму было бы и дальше хозяйничать вольготно, да и оторвать в будущем его себе было бы возможно — всё равно Украина со временем распадётся», — отметил Михаил Демурин.