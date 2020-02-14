Херсон, Украина, , 14:11 — REGNUM

Постройка «городка для переселенцев из Крыма», если только эта идея будет реализована, даст людям возможность сравнить, где жить лучше: на Украине или в России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 14 февраля, комментируя высказывания президента Украины.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области планируется построить «городок» для переселенцев из Крыма, в том числе для 500 семей крымских татар. Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, отметил Зеленский.

«Идея Владимира Зеленского построить в Херсонской области Украины «городок для переселенцев из Крыма» — это плодотворная идея, она будет работать на закрепление итогов волеизъявления крымчан о присоединении к России. Тех, кто посчитал нужным уехать, Киев, естественно, хочет закрепить на своей территории, это для власти нормально.

Возможно, Зеленский опасается, что они могут вернуться в Крым, поскольку социально-экономический прогресс этого региона за последние пять лет налицо. Но кто-то из тех, кто и рад был бы вернуться, сделать этого по объективным причинам не может — так пусть он будет обустроен на территории Украины должным образом: в конце концов, последствия исторических перемен для простых людей желательно свести до минимума. Хотя на деле это, как мы знаем, далеко не всегда получается.

Итак, пусть будет «город-сад», пусть будет специальный фонд, пусть у крымчан и не только у крымчан будет возможность сравнивать, где жить лучше: на Украине или в России. Многие жители Украины, как говорится, «ногами» уже сделали свой выбор в последние годы; другие ещё будут делать.