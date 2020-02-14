Минск, , 14:09 — REGNUM Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, об этом, как передает БелТА, заявил 14 февраля президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 7 февраля в Сочи российский лидер выразил сомнение, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах.

«Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях», — сказал в ответ Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Александр Лукашенко не санкционировал подписание контрактов с российскими поставщиками нефти и газа, в связи с чем подчинённые «Белнефтехиму» предприятия (включая оба НПЗ — в Мозыре и Новополоцке) столкнулись с большими проблемами. Экспорт нефтепродуктов — основной источник валютной выручки для Белоруссии.

По итогам состоявшихся 7 февраля переговоров в Сочи белорусская делегация договорилась с российским руководством о поставках нефти по мировым ценам. До этого Лукашенко поставил задачу диверсифицировать импорт нефти, определив импорт из России на уровне трети от общего объёма. Остальной импорт будет осуществляться из других стран и, по подсчётам белорусских экономистов — с миллиардными переплатами.

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