Москва, , 14:15 — REGNUM Организация подготовки голосования по поправкам в Конституцию РФ возложена на Центральную избирательную комиссию. Это следует из распоряжения президента РФ Владимира Путина, опубликованного 14 февраля на портале правовой информации.

В тексте говорится, что органам государственной власти и организациям нужно подготовиться к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Основном законе РФ.

Все необходимые мероприятия по организации волеизъявления граждан поручено провести ЦИК. На голосование будет выделено не меньше бюджетных средств, чем на проведение выборов президента в 2018 году, а это не менее 17 млрд 697 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля Путин в ходе встречи с рабочей группой по поправкам призвал выверить каждое слово и каждую букву при подготовке изменений.

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