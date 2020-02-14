Москва, , 14:07 — REGNUM «Давно надо было публично назвать причину нынешней эскалации в Идлибе, а не заметать проблему под коврик. Молчание российских официальных структур на эту тему наши партнёры, я имею в виду Турцию, а также наши исконные геополитические оппоненты, используют против России», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, состоявшийся 12 февраля.

«Я рад, что в ходе брифинга Мария Захарова прямо назвала причину обострения в сирийской провинции Идлиб», — сказал эксперт.

Мария Захарова заявила следующее: «Причины нынешней деградации видим в хроническом невыполнении Турцией своих обязательств по сочинскому Меморандуму от 17 сентября 2018 г. и в переброске Анкарой подконтрольных отрядов «умеренной» вооруженной оппозиции на северо-восток Сирии, в зону операции «Источник мира» и в Ливию».

По мнению Владимира Васильева, Анкара не выполнила свою часть договорённостей по созданию Идлибской демилитаризованной зоны.

«Скорее наоборот, Турция поощряла обстрелы и нападения боевиков на сирийских военных, а также на мирных жителей, проживающих на территориях, которые контролирует официальный Дамаск. Джихадисты постоянно с помощью беспилотников атаковали нашу авиабазу Хмеймим и даже обстреливали её из РСЗО», — отметил эксперт.

«Нынешнее поведение Турции вызывает крайнее возмущение. Фактически боевики ведут атаки на позиции Сирийской арабской армии при поддержке турецкой реактивной и ствольной артиллерии. На территории Сирии уже используются российские высокоточные боеприпасы «Краснополь». Надо в достаточном количестве снабдить ими сирийскую армию, чтобы она высокоточным ответным огнём смогла поражать огневые точки, ведущие стрельбу по сирийским военным. Это будет справедливо. В этом регионе понимают только силу», — добавил эксперт.

Кроме того, Владимир Васильев считает, что информационное сопровождение военной операции России в Сирии крайне слабое, и это очень серьёзная проблема, решение которой нельзя откладывать. «Россия проигрывает в информационном поле, это очевидно», — считает эксперт.

«Интернет полон фотографий, где турецкие военнослужащие вместе с боевиками ведут подготовку к атаке на сирийских военных, как турецкие РСЗО и самоходные гаубицу ведут огонь по сирийским позициям. Почему наши официальные структуры не размещают данные фото на своих ресурсах с соответствующими комментариями? Турецким гражданам в основной массе война в Сирии за новые территории Турции не нужна. В частности, российское посольство в Анкаре могло бы вести разъяснительную работу через свой сайт, чтобы было понятно, что гибель турецких на территории Сирии военных вызвана безответственной политикой военно-политического руководства Турции», — добавил эксперт.