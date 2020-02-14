Тбилиси, , 14:12 — REGNUM Провальное голосование в Европарламенте (ЕП) по резолюции о выполнении Грузией соглашения об ассоциации с Евросоюзом не изменит европейскую ориентацию Тбилиси в своей политике. Об этом 14 февраля рассказал журналистам председатель парламента Арчил Талаквадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Спикер парламента также отметил роль «Европейской народной партии», которая на голосовании ЕП не поддержала резолюцию. Он напомнил, что данное политическое объединение традиционно поддерживает перешедшую в 2012 году в оппозицию партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕДН).

«Хочу успокоить наше общество и сказать, что, учитывая год выборов, все это было ожидаемо. Наиболее важным для нас является выбор, сделанный нашими гражданами, и главное решение примут наши граждане», — сказал Талаквадзе.

Он также заявил, что ждет оппозиционные партии на ближайших парламентских выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, резолюцию по Грузии не приняли 13 февраля в связи с тем, что представители ЕДН требовали внести в нее поправки, осуждающие грузинские власти за обвинительный приговор одному из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулаве в деле о хищении бюджета. По мнению оппозиции, это является способом давления властей на оппонентов со стороны властей.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиция Грузии ведет предвыборную кампанию за границей – Оханашвили