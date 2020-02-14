Вильнюс, , 14:00 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 14 февраля, отправился в Германию для участия в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, где собирается напомнить «об угрозах Литве» со стороны России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба главы государства, анонсируя повестку Науседы и главные тезисы его выступления, Россию не упоминает, однако этот посыл ясно виден в приведённой цитате Науседы перед поездкой.

«На конференции я намерен напомнить мировым лидерам о ситуации с безопасностью и угрозах в Балтийском регионе. Мы будем говорить о необходимости усиления сдерживания и обороны, о ключевой роли НАТО в деле обеспечения безопасности трансатлантического пространства», — сказал он.

Науседа выступит на дискуссии о безопасности Прибалтики на открытии Мюнхенской конференции.